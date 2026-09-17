Памфилова: число избирателей в РФ — 111 млн, за границей — более 1,8 млн человек

Памфилова: численность избирателей в РФ превышает 111 млн, за рубежом - 1,8 млн Памфилова: число избирателей в РФ — 111 млн, за границей — более 1,8 млн человек

Москва17 сен Вести.Численность избирателей в России составляет более 11 млн человек, за рубежом — более 1,8 млн. Такие цифры озвучила глава Центризбиркома Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.

Памфилова отметила масштаб текущей избирательной кампании. Всего, по ее словам, будет замещено 20 тысяч мандатов.

Масштаб данной кампании подтверждает и число избирателей. По состоянию на 1 июля численность наших избирателей составляет 111 037 047 человек. За пределами России 1 816 504 человека, и в городе Байконур 11 502 наших гражданина, наших избирателей сказала Памфилова

Голосование будет проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

Накануне президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил о важности предстоящих выборов и подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение.