Москва17 сенВести.Численность избирателей в России составляет более 11 млн человек, за рубежом — более 1,8 млн. Такие цифры озвучила глава Центризбиркома Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.
Памфилова отметила масштаб текущей избирательной кампании. Всего, по ее словам, будет замещено 20 тысяч мандатов.
Масштаб данной кампании подтверждает и число избирателей. По состоянию на 1 июля численность наших избирателей составляет 111 037 047 человек. За пределами России 1 816 504 человека, и в городе Байконур 11 502 наших гражданина, наших избирателейсказала Памфилова
Голосование будет проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.
Накануне президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил о важности предстоящих выборов и подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение.