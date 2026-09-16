Актриса Данилова из "Места встречи изменить нельзя" умерла в хосписе Актриса Наталья Данилова последние дни жизни провела в хосписе

Москва16 сен Вести.Заслуженная артистка России Наталья Данилова, известная по роли сержанта Варвары Синичкиной в фильме "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина, в последние дни жизни находилась в хосписе, где и скончалась, сообщает Life.

Она страдала от последствий тяжелой болезни отмечается в публикации

По информации ряда СМИ, Наталья Данилова умерла в Санкт-Петербурге 8 сентября, но известно об этом стало только сейчас.

Наталье Юрьевне было 70 лет, 25 сентября она должна была отметить день рождения.

Помимо "Места встречи изменить нельзя", Данилова снималась в фильмах "Маленькие трагедии", "Отцы и дети", "Человек-невидимка", "Жизнь Клима Самгина" и других. Актриса работала в дубляже, озвучивала персонажей в кино и мультфильмах. С 2001 года служила в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской.

О дате и месте прощания с актрисой пока ничего не сообщается.