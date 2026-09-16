Москва16 сенВести.Заслуженная артистка России Наталья Данилова, известная по роли сержанта Варвары Синичкиной в фильме "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина, в последние дни жизни находилась в хосписе, где и скончалась, сообщает Life.
Она страдала от последствий тяжелой болезниотмечается в публикации
По информации ряда СМИ, Наталья Данилова умерла в Санкт-Петербурге 8 сентября, но известно об этом стало только сейчас.
Наталье Юрьевне было 70 лет, 25 сентября она должна была отметить день рождения.
Помимо "Места встречи изменить нельзя", Данилова снималась в фильмах "Маленькие трагедии", "Отцы и дети", "Человек-невидимка", "Жизнь Клима Самгина" и других. Актриса работала в дубляже, озвучивала персонажей в кино и мультфильмах. С 2001 года служила в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской.
О дате и месте прощания с актрисой пока ничего не сообщается.