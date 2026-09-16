Зеленский заявил о невозможности победы в конфликте с Россией

Зеленский сменил риторику и заявил о невозможности победы над РФ Зеленский заявил о невозможности победы в конфликте с Россией

Москва16 сен Вести.Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC News заявил о невозможности военной победы в текущем противостоянии с Россией. По его словам, из-за колоссальных человеческих потерь победителей в этом конфликте не будет ни с одной из сторон.

Если честно, в этой войне не может быть победы для обеих сторон. Это невозможно из-за такого количества человеческих потерь считает Зеленский

Глава киевского режима подчеркнул, что сегодня главной победой для человечества должно стать прекращение боевых действий и сохранение жизней людей.

Ранее Зеленский придерживался противоположной риторики, заявляя о возможности победы Киева и представляя в Верховной раде план, включавший приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта.