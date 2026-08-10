Москва10 авг Вести.Чтобы не допустить коллапса Украины, главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует заключить мир с Россией. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Он подчеркнул, что Киев не может похвастаться успехами на поле боя.

Они (власти Украины - прим. ред.) наверняка понимают, что чем дольше продолжается этот конфликт в нынешних условиях, тем больше территорий они теряют с каждым месяцем... Поэтому, думаю, у Зеленского есть очень серьезный стимул урегулировать это до того, как ситуация еще больше ухудшится сказал Миршаймер

Профессор подчеркнул, что положение Украины существенно усугубилось после того, как российские войска перерезали ей каналы поставки вооружения.

Русские разрушают транспортную сеть. Они наносят удары по заправкам на востоке Украины. В то же время они, по сути, закрыли украинские порты в Черном море. И самое главное — одесские порты. А значит, Украина становится страной без выхода к морю отметил Миршаймер

По его мнению, это будет иметь разрушительные экономические последствия для Киева. Так, например, теперь Украине будет очень трудно ввозить в страну вооружение через Черное море. Профессор отметил, что с точки зрения украинской логистики картина выгляди "очень мрачно".

Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью гендиректору Axel Springer Матиасу Допфнеру заявил, что Европе не стоит ожидать ослабления России из-за украинского конфликта. Вучич добавил, что не верит в возможность легкой победы над РФ, поскольку та является ядерной державой, из-за чего на нее нельзя так просто напасть.