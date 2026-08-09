Вучич предостерег Европу от надежд на ослабление РФ из-за конфликта на Украине Вучич: Европе не стоит ждать ослабления РФ из-за украинского конфликта

Москва9 авг Вести.Европе не стоит ожидать ослабления России из-за украинского конфликта. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич в интервью гендиректору Axel Springer Матиасу Допфнеру.

Он подчеркнул, что не верит в возможность легкой победы над Россией, поскольку та является ядерной державой, из-за чего на нее нельзя так просто напасть.

Я бы не стал ждать полного истощения российских войск и не стал бы ждать момента, когда мы будем считать, что Россия значительно ослабнет из-за войны на Украине сказал Вучич

При этом президент Сербии не считает возможным завершение украинского конфликта в этом году и раньше следующей весны. Он подчеркнул, что не видит "возможности для компромиссных решений" в сложившейся ситуации. Однако на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белграде Вучич напомнил, что международное сообщество очень хочет скорого завершения конфликта.