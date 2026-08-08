Зеленский: у Украины нет и не будет таких денег на оборону, как у России

Зеленский заявил, что у Украины нет и не будет таких денег на оборону, как у РФ Зеленский: у Украины нет и не будет таких денег на оборону, как у России

Москва8 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия обладает намного более серьезной финансовой устойчивостью в сфере обороны, чем Украина. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Отвечая на вопрос, чем ЕС может помочь Украине, Зеленский в очередной раз призвал европейских партнеров предоставить Украине финансовую поддержку и усилить санкционное давление на Россию.

По его мнению, 21-го пакета санкций, которые ЕС уже ввел, недостаточно, поэтому необходимо продолжать давление на энергетику и оборонный комплекс РФ, чтобы снизить возможности производства вооружения.

[Нужны] дополнительные деньги, чтобы украинская "оборонка" производила больше, потому что есть мощности. Это большие деньги… Таких денег, как у России, которая использует их для боевых действий, у Украины нет и не будет сказал Зеленский

Ранее сообщалось, что Украина и Сербия подписали меморандум о взаимопонимании по итогам встречи в Белграде.