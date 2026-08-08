Зеленский заявил, что на Украине почти не осталось целых электростанций Зеленский: практически все электростанции Украины получили повреждения

Москва8 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, в результате российских ударов практически все электростанции на Украине получили повреждения.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

У нас практически не осталось электростанций, которые не были бы повреждены сказал Зеленский

Он также отметил, что в результате ударов были разрушены многие железнодорожные вокзалы, больницы, университеты и предприятия гражданского сектора.

Ранее Зеленский упрекнул США и Евросоюз в бюрократической волоките по вопросу поставок военной помощи.