Москва8 авгВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, в результате российских ударов практически все электростанции на Украине получили повреждения.
Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.
У нас практически не осталось электростанций, которые не были бы поврежденысказал Зеленский
Он также отметил, что в результате ударов были разрушены многие железнодорожные вокзалы, больницы, университеты и предприятия гражданского сектора.
Ранее Зеленский упрекнул США и Евросоюз в бюрократической волоките по вопросу поставок военной помощи.