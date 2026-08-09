Вучич назвал действия Европы против РФ "гибридной войной" Вучич заявил, что действия Европы против России являются "гибридной войной"

Москва9 авг Вести.Европа фактически ведет гибридную войну против России, снабжая оружием Киев и вводя санкции в отношении Москвы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в подкасте председателя правления медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

Вы вооружили Украину и наложили санкции на Россию. Одновременно вы оказали финансовую поддержку Украине - что это, как не гибридная война против России? сказал он

При этом сербский лидер подчеркнул, что "не знает, как победить Россию".

Ведь в конечном счете Россия является ядерной державой, и никто просто так не может на нее напасть отметил Вучич

По его мнению, прекращение боевых действий на Украине требует компромиссного подхода, а не "поражение какой-либо стороны".

В середине прошлого года выяснилось, что Сербия нарастила поставки боеприпасов Украине через альтернативные маршруты, несмотря на заявленный нейтралитет. Данные обнародовала Служба внешней разведки России. Прикрытием служила схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников.

В российской спецслужбе тогда заявили, что вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть стратегическое поражение России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия.