Мендель назвала Зеленского трагедией для Украины Мендель: Зеленский является трагедией для Украины

Москва15 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский стал трагедией для Украины, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

Мендель отметила, что курс Зеленского ведет к созданию на Украине жесткого военного режима, отвергающего позицию, которая отличается от официальной.

Владимир Зеленский является трагедией для Украины подчеркнула Мендель

Зеленский распорядился ввести санкции против Мендель, которая заявила, что санкции введены из-за ее позиции по украинскому конфликту. Киев готовит против Мендель обвинение в государственной измене.