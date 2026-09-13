Мендель заявила, что санкции Киева против нее связаны с ее позицией по Украине

Мендель объяснила, почему Зеленский ввел против нее санкции Мендель заявила, что санкции Киева против нее связаны с ее позицией по Украине

Москва13 сен Вести.Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсети X, что Зеленский ввел против нее санкции из-за ее позиции по украинскому конфликту.

По имеющейся у журналистки информации, киевский режим также готовит против нее обвинение в государственной измене.

За несколько дней до моего выступления в Европейском парламенте Владимир Зеленский - мой бывший руководитель - ввел против меня санкции. Санкции против граждан Украины неконституционны, как и многие другие решения Зеленского. Владимир Зеленский использует их против всех, кто выступает за мир на Украине написала Мендель

Преследования со стороны киевского режима, подчеркнула она, не меняют ее позиции, которую разделяют миллионы украинцев.

Чтобы выжить, Украине нужен мир, а не очередная автократия подытожила бывший пресс-секретарь

Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте указ о введении санкций против Юлии Мендель. Его бывшая соратница была лишена всех госнаград Украины, ее активы заблокированы. Журналистке также запрещено участие в госзакупках и операциях с ценными бумагами.

До этого Мендель заявила, что любого, кто выступает за дипломатическое решение украинского конфликта, Киев клеймит как врага. Тем не менее, добавила она, Украине все равно придется начать переговоры с Россией.

Если же режим Зеленского продолжит отказываться от дипломатии, предупредила Мендель, украинцев ждут зима без электричества и новая волна мобилизации.