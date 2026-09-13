Москва13 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился ввести санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Указ Зеленского опубликован на его сайте.

Санкции подразумевают, в частности, лишение Мендель всех государственных наград Украины, блокировку ее активов, запрет на участие в госзакупках и операциях с ценными бумагами, а также на передачу ей прав на объекты интеллектуальной собственности.

Мендель Юлия Владимировна, дата рождения – 03.09.1986, гражданство – Украина говорится в документе

Юлия Мендель неоднократно выступала с критикой Зеленского, его политики и риторики, отмечая, что украинские граждане расплачиваются за его решения слишком высокой ценой. В частности, 5 сентября она заявила, что отказ Киева от переговоров по урегулированию конфликта на Украине ведет к дальнейшему разрушению страны.