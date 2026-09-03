Москва3 сенВести.Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес России сильно ухудшат положение самих украинцев. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
По ее словам, эскалация конфликта имеет свою цену.
Он (Владимир Зеленский. – Прим. ред.) продолжает разжигать войну, несмотря на то, что украинцы платят все более высокую ценунаписала Мендель в соцсети X
Ранее глава киевского режима выступил с заявлением, в котором пригрозил с помощью дронов сделать российское воздушное пространство опасным для авиаперелетов.
Также сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Николай Калашник обратился к генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации Хуану Карлосу Салазару Гомесу с требованием полностью прекратить полеты гражданских самолетов над территорией России.