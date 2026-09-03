Мендель: угрозы Зеленского ударят по самим украинцам

Мендель заявила, что угрозы Зеленского ударят по самим украинцам Мендель: угрозы Зеленского ударят по самим украинцам

Москва3 сен Вести.Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес России сильно ухудшат положение самих украинцев. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, эскалация конфликта имеет свою цену.

Он (Владимир Зеленский. – Прим. ред.) продолжает разжигать войну, несмотря на то, что украинцы платят все более высокую цену написала Мендель в соцсети X

Ранее глава киевского режима выступил с заявлением, в котором пригрозил с помощью дронов сделать российское воздушное пространство опасным для авиаперелетов.

Также сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Николай Калашник обратился к генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации Хуану Карлосу Салазару Гомесу с требованием полностью прекратить полеты гражданских самолетов над территорией России.