Мендель: рано или поздно Украине придется начать переговоры с РФ

Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала мирные переговоры неизбежными Мендель: рано или поздно Украине придется начать переговоры с РФ

Москва11 сен Вести.Украине придется сесть за стол переговоров с Россией. Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.

Рано или поздно придется начать разговор с Россией. Иначе дипломатия не победит написала она

Впрочем, все, кто призывал заключить мир и пойти на компромиссы с РФ, получили клеймо "пророссийских", отметила Мендель. Она также добавила, что единственная правильная позиция, по мнению киевского режима, это покрывать коррупцию, нагнетать ситуацию и наносить удары.

Ранее Мендель не исключила полное прекращение существования Украины как государства. Она пояснила, что страна и ее институты приходят в упадок, а общество истощено.

Также бывшая пресс-секретарь считает, что отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от переговоров ведет Украину к гибели.