Москва11 сенВести.Украине придется сесть за стол переговоров с Россией. Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.
Рано или поздно придется начать разговор с Россией. Иначе дипломатия не победитнаписала она
Впрочем, все, кто призывал заключить мир и пойти на компромиссы с РФ, получили клеймо "пророссийских", отметила Мендель. Она также добавила, что единственная правильная позиция, по мнению киевского режима, это покрывать коррупцию, нагнетать ситуацию и наносить удары.
Ранее Мендель не исключила полное прекращение существования Украины как государства. Она пояснила, что страна и ее институты приходят в упадок, а общество истощено.
Также бывшая пресс-секретарь считает, что отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от переговоров ведет Украину к гибели.