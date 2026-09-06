Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель предложила финский сценарий для Украины Юлия Мендель заявила о необходимости выбрать финский путь для Украины

Москва6 сен Вести.Наиболее приемлемым вариантом для завершения конфликта на Украине является так называемый финский сценарий, который позволит остановить кровопролитие и восстановить экономику страны. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, если Киев продолжит идти прежним путем, он продолжит ежедневно терять людей и территории. Мендель также ранее критиковала воинственную риторику действующего руководства Украины, отмечая, что украинские граждане расплачиваются за это слишком высокой ценой.