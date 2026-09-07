Москва7 сенВести.В следующий раз условия мирного урегулирования для Украины будут еще хуже, чем предлагают Киеву сейчас. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х.
Альтернатива знакома. Еще одна зима отключений электроэнергии. Еще одна волна мобилизации. Еще один раунд "еще немного". А затем еще более ужасный документнаписала она
По ее словам, пока Украина еще имеет возможность стать чем-то, кроме поля боя.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание новых предложений переговорщиков от США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин 5 сентября провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.