Мендель: в следующий раз условия урегулирования для Киева будут еще хуже

Мендель высказалась о новых условиях для урегулирования конфликта на Украине Мендель: в следующий раз условия урегулирования для Киева будут еще хуже

Москва7 сен Вести.В следующий раз условия мирного урегулирования для Украины будут еще хуже, чем предлагают Киеву сейчас. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х.

Альтернатива знакома. Еще одна зима отключений электроэнергии. Еще одна волна мобилизации. Еще один раунд "еще немного". А затем еще более ужасный документ написала она

По ее словам, пока Украина еще имеет возможность стать чем-то, кроме поля боя.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание новых предложений переговорщиков от США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин 5 сентября провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.