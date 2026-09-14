Мендель: Зеленский борется с каждым, кто имеет отличное от него мнение

Мендель обвинила Зеленского в подавлении инакомыслия Мендель: Зеленский борется с каждым, кто имеет отличное от него мнение

Москва14 сен Вести.Политический курс Владимира Зеленского ведет к формированию в стране жесткого военного режима, где любая позиция, отличная от официальной, воспринимается как измена родине. Такое заявление сделала бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

По ее словам, руководство страны фактически ведет борьбу против каждого, кто подвергает сомнению его видение текущего конфликта.

Мендель подчеркнула, что декларируемая властями приверженность демократическим ценностям на практике оборачивается сползанием государства к мрачным автократическим стандартам.

Она также констатировала полное отсутствие свободы слова и независимых оценок на Украине, добавив, что гражданам страны законодательно и общественно фактически запрещено открыто высказываться в поддержку мирного урегулирования.

Ранее Мендель объяснила, что Зеленский ввел против нее санкции из-за ее позиции по украинскому конфликту.