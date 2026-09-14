Москва14 сен Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса наращивать военную поддержку Киева. С таким заявлением он выступил на фоне активизации усилий США по урегулированию на Украине.

С призывом наращивать военную поддержку Украины Рютте выступил в понедельник, 14 сентября, в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Янезом Яншей.

Наш ответ заключается в увеличении поддержки Украины, чтобы у нее было все необходимое сказал Рютте

Его заявление прозвучало на фоне новой активизации посреднических усилий США. В начале сентября спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять главы Белого ддома Джаред Кушнер посетили Москву. В российской столице у них состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как заявил позже помощник российского лидера Юрий Ушаков, разговор президента РФ с американскими спецпредставителями носил конструктивный и содержательный характер.

После визита в Москву Уиткофф и Кушнер отправились на Украину для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Ранее генсек НАТО заявлял, что военный блок располагает различными вариантами противодействия России, и не о всех из них можно рассказать журналистам. Какие именно варианты ответа могут быть названы публично он не уточнил.