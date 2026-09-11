Белый дом включил в фотоподборку визита Уиткоффа и Кушнера в РФ памятник Ленину

США показали кадры визитов Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев Белый дом включил в фотоподборку визита Уиткоффа и Кушнера в РФ памятник Ленину

Москва11 сен Вести.Белый дом опубликовал на своем сайте кадры визитов специального посланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и американского предпринимателя Джареда Кушнера в Москву и Киев, включив в подборку фото памятника Владимиру Ленину на Калужской площади в российской столице.

Кроме того, американская администрация показала кадры перелета переговорщиков. В подборку также вошли фото, на которых Уиткоффа и Кушнера у трапа самолета встречает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Помимо этого, показаны кадры встречи делегации с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также Белый дом обнародовал фото с визита американской делегации в Киев и встреч там.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером носил конструктивный и содержательный характер. По его словам, в ходе встречи обсуждались самые острые проблемы.