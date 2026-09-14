Генсек НАТО заявил о "секретных" вариантах противодействия России Рютте: у НАТО есть "секретные" варианты противодействия России

Москва14 сен Вести.НАТО располагает различными вариантами противодействия России, и не о всех из них можно рассказать журналистам. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

У нас есть все варианты ответа​​​. Мы просто не можем всегда рассказывать вам, в чем они заключаются. Поэтому некоторые из них будут публичными, а некоторые нет сказал Рютте журналистам в Брюсселе

Он не уточнил, какие именно варианты ответа могут быть названы публично.

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс продолжит поддерживать Украину.

Восьмого сентября Рютте заявил, что за последний год союзники Украины направили более 10 миллиардов долларов на закупку американского оружия для поддержки Киева.