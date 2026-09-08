Москва8 сенВести.Союзники Украины за последний год направили более $10 млрд на закупку американского оружия для поддержки Киева, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Как сообщалось, в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) европейские члены Североатлантического альянса фактически обязались закупать у США оружие для передачи Киеву.
За последний год союзники выделили более $10 млрд в рамках PURL и программы военных продаж США для Украиныприводит слова генсека пресс-служба альянса
Рютте напомнил, что $3,5 млрд были привлечены из кредита ЕС на поддержку Украины.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение американских комплексов средней и меньшей дальности (РСМД) в Норвегии является очередным дестабилизирующим шагом.