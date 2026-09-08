Рютте: более $10 млрд направлены за последний год на оружие США для Киева

Рютте назвал сумму, направленную на закупку американского оружия для Киева Рютте: более $10 млрд направлены за последний год на оружие США для Киева

Москва8 сен Вести.Союзники Украины за последний год направили более $10 млрд на закупку американского оружия для поддержки Киева, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как сообщалось, в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) европейские члены Североатлантического альянса фактически обязались закупать у США оружие для передачи Киеву.

За последний год союзники выделили более $10 млрд в рамках PURL и программы военных продаж США для Украины приводит слова генсека пресс-служба альянса

Рютте напомнил, что $3,5 млрд были привлечены из кредита ЕС на поддержку Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение американских комплексов средней и меньшей дальности (РСМД) в Норвегии является очередным дестабилизирующим шагом.