ТАСС: Киев за год в рамках PURL недополучил оружия из США на $6 млрд

Украина недополучила вооружения из США в рамках PURL за год минимум на $6 млрд ТАСС: Киев за год в рамках PURL недополучил оружия из США на $6 млрд

Москва15 авг Вести.Страны-участники блока НАТО за год существования программы закупки американского оружия PURL передали США всего 6,3 млрд долларов, хотя Украине за этот период нужно было вооружения суммарно на 12-18 млрд долларов.

Об этом сообщило агентство ТАСС.

Поставки в рамках механизма PURL должны были происходить каждые две-три недели.

По оценке Украины, ее ежемесячные потребности составляют 1-1,5 млрд долларов, то есть 12-18 млрд долларов в год. Эти средства должны идти в том числе на закупку ракет для систем Patriot. Однако фактически европейские союзники предоставили на эти цели лишь 6,3 млрд долларов, то есть примерно в два-три раза меньше. сообщает агентство

Среди европейских стран наибольшие финансовые вложения в программу сделали Норвегия — 1,26 млрд долларов, Нидерланды — 1,16 млрд долларов и Германия — 0,9 млрд долларов. Великобритания находится лишь на седьмой позиции, выделив 205 млн долларов. Франция и Италия в программе не участвуют, поскольку отказались выделять средства на закупку иностранного вооружения.

При этом ни эти государства, ни другие европейские страны не имеют аналогов комплексов противовоздушной обороны Patriot, способными перехватывать баллистические ракеты.

Схема помощи PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) запущенная 14 июля 2025 года при участии президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, объединяет европейские страны, Канаду, Австралию и Японию. Она позволяет союзникам по НАТО приобретать вооружение для Украины из запасов США.

В течение июня 2026 года сразу несколько стран анонсировали свои планы по финансовой поддержке Украине и передаче вооружений. Общая сумма озвученных обязательств составила около 6,3 млрд долларов.

При этом позже стало известно, что Североатлантическому альянсу не удалось запустить поставки вооружения американского производства Украине по схеме PURL.