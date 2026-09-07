МИД РФ отреагировал на размещение американских РСМД в Норвегии Захарова: развертывание ракетных комплексов США связано с действиями НАТО

Москва7 сен Вести.Россия считает размещение американских комплексов ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Норвегии очередным дестабилизирующим шагом НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По оценке российской стороны, появление таких систем в Европе является частью последовательности действий государств Североатлантического альянса, которые Москва рассматривает как дестабилизирующие.

Появление в Европе американских комплексов, способных к пуску ракет средней и меньшей дальности, расцениваем как еще один шаг в нескончаемой череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО отметила Захарова

Ранее стало известно, что Осло разместил артиллерийский дивизион недалеко от границы с Россией. В него вошли четыре самоходные установки К9 с дальностью стрельбы до 40 километров.