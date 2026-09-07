Норвегия усиливает военный потенциал на границе с Россией Посол Корчунов: Норвегия сформировала артиллерийский дивизион на границе с РФ

Москва7 сен Вести.Норвегия разместила артиллерийский дивизион из четырех самоходных артиллерийских установок (САУ) К9 с дальностью стрельбы до 40 километров недалеко от границы с Россией. Об этом в беседе с "Известиями" заявил российский посол в Осло Николай Корчунов.

По словам дипломата, в конце августа Норвегия сформировала в составе бригады "Финмарк" артиллерийский дивизион, на боевое дежурство которого заступили эти САУ. Он добавил, что в дальнейшем норвежские власти рассчитывают увеличить дальность стрельбы установки до 120 километров.

Еще 24 такие установки будут переданы бригаде "Финмарк" до конца 2028 года. К 2030 году ВС Норвегии получат 16 пусковых установок южнокорейской РСЗО К239 Chunmoo и ракеты к ним дальностью до 500 километров сказал Корчунов

Кроме того, по информации посла, Осло планирует создать отдельный артиллерийский дивизион в губернии Тромс. Корчунов подчеркнул, что в зоне досягаемости окажутся российский Северный флот и стратегические объекты России на Кольском полуострове.

Ранее Корчунов заявил, что зависимость Норвегии от Европейского союза и Соединенных Штатов влияет на ее внешнюю политику, в том числе по отношению к Москве.