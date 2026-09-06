Москва6 сенВести.Действия Норвегии по наращиванию военного потенциала на границе с Россией расходятся с заявлениями об отсутствии прямой угрозы от РФ. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".
С одной стороны, те же северные страны и руководство Норвегии заявляют о том, что нет прямой военной угрозы Норвегии со стороны России. Но при этом принимается решение в два раза увеличить национальную сухопутную группировку в северных регионах Норвегии на 15%. В то время отмечается, что подразделения Северного флота и военные гарнизоны в той же Мурманской области вследствие ведения специальной военной операции сокращенысказал Корчунов
Посол подчеркнул, что такие действия направлены на то, чтобы максимально поддерживать курс на военную "накачку" северных регионов.
То есть объективные оценки расходятся с теми действиями, которые предпринимаютсяотметил дипломат
Корчунов также допустил, что Арктика может стать ареной противостояния РФ и НАТО.