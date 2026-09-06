Посол: действия Норвегии расходятся с заявлениями об отсутствии угрозы от РФ Посол Корчунов: Осло продолжает милитаризацию, признавая отсутствие угрозы от РФ

Москва6 сен Вести.Действия Норвегии по наращиванию военного потенциала на границе с Россией расходятся с заявлениями об отсутствии прямой угрозы от РФ. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

С одной стороны, те же северные страны и руководство Норвегии заявляют о том, что нет прямой военной угрозы Норвегии со стороны России. Но при этом принимается решение в два раза увеличить национальную сухопутную группировку в северных регионах Норвегии на 15%. В то время отмечается, что подразделения Северного флота и военные гарнизоны в той же Мурманской области вследствие ведения специальной военной операции сокращены сказал Корчунов

Посол подчеркнул, что такие действия направлены на то, чтобы максимально поддерживать курс на военную "накачку" северных регионов.

То есть объективные оценки расходятся с теми действиями, которые предпринимаются отметил дипломат

Корчунов также допустил, что Арктика может стать ареной противостояния РФ и НАТО.