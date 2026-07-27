Посол Корчунов: Россия ответит на недавние санкции со стороны Норвегии

Российский посол предупредил Норвегию об ответе Москвы на недавние санкции Посол Корчунов: Россия ответит на недавние санкции со стороны Норвегии

Москва27 июл Вести.Россия планирует ответить на новые санкции, введенные Норвегией, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.

Ранее норвежские власти приняли решение ужесточить ограничительные меры в отношении России, приведя их в соответствие с 20-м пакетом санкций Евросоюза. Новые рестрикции распространяются на энергетическую отрасль, финансовые организации и правила въезда на территорию королевства.

Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций ЕС против России … В ответ профильными российскими ведомствами принимаются соответствующие контрсанкционные меры сказал Корчунов, комментируя ситуацию

Подробности о характере этих мер глава дипмиссии не раскрыл.

Ранее Корчунов рассказал, что страны НАТО на военных маневрах отрабатывают сценарии установления морской блокады и силового захвата Калининградской области.