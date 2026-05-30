Москва30 мая Вести.Норвегия намерена разместить в своих северных районах ударные вооружения, в том числе южнокорейские реактивные системы залпового огня (РСЗО) с дальностью стрельбы до 500 км, ответили в посольстве России в Норвегии на запрос РИА Новости.

Россия неоднократно заявляла о расширении присутствия НАТО у западных российских границ. НАТО называет это "сдерживанием российской агрессии".

Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, представляющие угрозу.

Между тем Норвегия выделит более $500 млн для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.