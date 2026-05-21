Москва21 мая Вести.Среди объектов, по которым РФ могла бы нанести предупреждающие удары для демонстрации решимости странам НАТО, могут быть дамбы в Нидерландах и объекты нефтегазодобычи в Норвегии. Своим предположением главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко поделился с ИС "Вести".

Коротченко напомнил о том, что сейчас РФ и Белоруссия проводят совместные учения для отработки применения тактического ядерного оружия вооруженными силами обеих стран. По словам эксперта, стороны рассматривают несколько вариантов реагирования, в том числе широкомасштабное вторжение со стороны НАТО, вторжение ВСУ на территорию Белоруссии и блокада Калининградской области.

Он отметил, что при недружественных действиях, обещающих дальнейшую агрессию, Россия могла бы до этапа применения тактического ядерного оружия нанести удары по определенным целям в Европе и на Украине, чтобы показать серьезность своих намерений и отодвинуть масштабный конфликт.

Конечно, это такие сценарии очень серьезные, но сама жизнь, обстановка заставляют нас учитывать в том числе и такую возможность. В качестве таких объектов, сразу говорю, никого не пугаю, … есть у нас такая страна – Нидерланды, значительная часть которой находится ниже уровня прилегающих морей. Соответственно, есть защитные дамбовые сооружения. Удар по этим защитным дамбовым сооружениям просто откроет ворота для моря, чтобы оно вошло на территорию Нидерландов. Это один сценарий, допустим, реагирования и решимости России в критической ситуации продемонстрировать, что дальше будут уже ядерные удары. Второй вариант – Норвегия – страна с развитой нефтяной и газовой промышленностью. Соответственно, объекты соответствующей нефтегаздобычи – это тоже объекты уязвимости заявил эксперт

Ранее Коротченко отметил, что особенностью новых учений российских и белорусских вооруженных сил будут практические ракетные пуски. Эксперт добавил, что ядерные силы РФ находятся на постоянном боевом дежурстве и готовы моментально выполнить пуски ракет, если поступит приказ верховного главнокомандующего.