Посол Корчунов допустил, что Арктика может стать ареной противостояния РФ и НАТО Посол РФ в Норвегии: Арктика может стать ареной противостояния России и НАТО

Москва6 сен Вести.Североатлантический альянс ведет к тому, что Арктика может стать новой ареной противостояния России и НАТО. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в комментарии "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Фактически к этому Североатлантический альянс и ведет. Если посмотреть и проанализировать его деятельность в высоких широтах за последние два года, то наблюдается попытка фактически перевести Балтийско-арктический регион на казарменное положение. Запускаются оперативные инициативы, такие как [миссии НАТО] "Восточный часовой", "Балтийский часовой, "Арктический часовой". Наверное, скоро везде будут стоять эти часовые. Мы видим, как альянс интенсифицировал свою операционную деятельность в высоких широтах за счет различных учений, которые подчас носят весьма провокационный характер заявил дипломат

Корчунов уточнил, что различные тренировки НАТО в регионе могут нести риски.

Это, естественно, несет риски безопасности в высоких широтах, поскольку действуют многочисленные неслаженные, не знающие данные регион контингенты. Отсутствуют меры доверия, механизмов предотвращения инцидентов. Налицо рост напряженности, эскалации, повышения конфликтности и попытки противодействовать России, где только возможно. Нас это, конечно, не может не беспокоить заметил посол РФ в Норвегии

Ранее Москва заявила протест Осло из-за ареста российского судна на Шпицбергене.