Посол Корчунов предупредил, чем опасно размещение объектов на Шпицбергене Посол РФ заявил, что объекты на Шпицбергене размывают положения договора

Москва11 июл Вести.Размещение на архипелаге Шпицберген объектов двойного назначения может противоречить положениям Договора о Шпицбергене 1920 года. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в интервью телеканалу CNN.

По словам дипломата, речь, в частности, идет о метеорологических и наземных спутниковых станциях, включая комплекс "СвалСат". Он уточнил, что данные с этих объектов могут использоваться в военных целях.

Исходим из того, что это, как минимум, размывает границы, определенные статьей 9 Договора 1920 года о неиспользовании архипелага в военных целях сказал Корчунов

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Его международно-правовой статус определен Шпицбергенским трактатом 1920 года, который закрепил суверенитет Норвегии над территорией. Документ также использование территории в военных целях.

При этом государства — участники соглашения, включая Россию, получили равные права на освоение природных ресурсов архипелага и его территориальных вод. Кроме того, Шпицберген обладает открыт для безвизового посещения гражданами стран, присоединившихся к договору.

Ранее российский посол в Осло раскритиковал стремление западных стран втянуть архипелаг в "битву за Арктику". Дипломат обратил внимание на слова президента Хорватии Зоран Миланович, который предложил Дональду Трампу отвлечься от Гренландии в пользу Шпицбергена.