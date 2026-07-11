Москва11 июлВести.Размещение на архипелаге Шпицберген объектов двойного назначения может противоречить положениям Договора о Шпицбергене 1920 года. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в интервью телеканалу CNN.
По словам дипломата, речь, в частности, идет о метеорологических и наземных спутниковых станциях, включая комплекс "СвалСат". Он уточнил, что данные с этих объектов могут использоваться в военных целях.
Исходим из того, что это, как минимум, размывает границы, определенные статьей 9 Договора 1920 года о неиспользовании архипелага в военных целяхсказал Корчунов
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Его международно-правовой статус определен Шпицбергенским трактатом 1920 года, который закрепил суверенитет Норвегии над территорией. Документ также использование территории в военных целях.
При этом государства — участники соглашения, включая Россию, получили равные права на освоение природных ресурсов архипелага и его территориальных вод. Кроме того, Шпицберген обладает открыт для безвизового посещения гражданами стран, присоединившихся к договору.
Ранее российский посол в Осло раскритиковал стремление западных стран втянуть архипелаг в "битву за Арктику". Дипломат обратил внимание на слова президента Хорватии Зоран Миланович, который предложил Дональду Трампу отвлечься от Гренландии в пользу Шпицбергена.