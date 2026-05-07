Европа обеспокоена рыболовным соглашением между Россией и Норвегией, пишут СМИ FT: Европа обеспокоена сотрудничеством России и Норвегии в сфере рыболовства

Москва7 мая Вести.В странах Европы растет обеспокоенность сотрудничеством между Россией и Норвегией в области рыболовства в Баренцевом море на фоне роста рисков безопасности в Арктике. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по рыболовству Костаса Кадиса.

Уточняется, что речь идет о соглашении 1976 года о совместном управлении рыбными ресурсами.

Европейские столицы все больше обеспокоены альянсом Норвегии и России по добыче трески, опасаясь, что продолжение сотрудничества в области рыболовства в Арктике может создать риски для безопасности континента следует из публикации

Кадис в беседе с изданием пояснил, что обеспокоенность Европы этим сотрудничеством связана с рисками шпионажа, диверсий и деятельности вокруг критической инфраструктуры.

Подписанное между СССР и Норвегией в 1976 году соглашение регулирует взаимный доступ рыболовных судов к промыслу в районах за пределами 12 морских миль, где стороны управляют рыбными ресурсами. Документ предполагает ежегодное определение допустимого улова, квот и мер регулирования, лицензирование судов, соблюдение правил промысла, а также сотрудничество в сохранении рыбных запасов Норвежского и Баренцева морей.