Трое шведов оштрафованы в Норвегии за кидание камней через границу с Россией Полиция Норвегии оштрафовала трех шведов, кидавших камни через границу с Россией

Москва12 июн Вести.Норвежская полиция оштрафовала трех шведов, которые бросали камни в Россию через границу с Норвегией, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на заявление полиции норвежской области Финнмарк.

Норвежские законы запрещают совершать угрожающие или запугивающие действия, направленные на границу или через нее, отмечает телеканал.

Полиция задержала трех граждан Швеции, которые бросали камни через границу, из Норвегии в Россию. Они должны заплатить штраф в размере 8000 крон (844 доллара) каждый уточняет TV2

Газета The Financial Times написала, что в Европе растет обеспокоенность сотрудничеством между Россией и Норвегией в области рыболовства в Баренцевом море. Речь идет о соглашении от 1976 года о совместном управлении рыбными ресурсами.