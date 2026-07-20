NRK: норвежцы не могут вернуть порядка 30 оленей, которые пересекли границу с РФ

В Норвегии пожаловались на ситуацию с оленями, пересекшими границу с Россией NRK: норвежцы не могут вернуть порядка 30 оленей, которые пересекли границу с РФ

Москва20 июл Вести.Около 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией, теперь владельцы не могут их вернуть без специального разрешения или визы, сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.

Порядка 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией​​​. Владельцам оленей отказано в получении визы в Россию, чтобы они могли забрать своих животных следует из сообщения

Уточняется, что в 2024 году от Норвегии потребовали около 47 млн крон в счет компенсации ущерба от пересечения животными границы с РФ.

По мнению владельца оленей Эгиля Каллиайнена, Норвегия должна заделать дыры в пограничном заборе, чтобы сократить число нарушений границы оленями. Он выразил надежду в том, что диалог с Россией по этому вопросу будет восстановлен, но отметил, что олени, которые оказались на российской стороне, признаются потерянными.

В сообщении подчеркивается, что некоторых оленей заметили в районе между пограничным пунктом Стурскуг–Борисоглебск и городом Заполярный в Мурманской области.

Ранее сообщалось, что в Норвегии убивают оленей, заподозренных в возвращении из России, чтобы не платить компенсации за причиненный природе ущерб.