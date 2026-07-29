Москва29 июлВести.Россия не заинтересована в вооруженном противостоянии с Норвегией или какой-либо другой страной НАТО.
Об этом сообщил посол РФ в Осло Николай Корчунов агентству РИА Новости.
Россия же никому не угрожает, не заинтересована в вооруженном противостоянии с Норвегией, Германией или другой страной НАТОзаявил Корчунов
Между тем, ранее норвежские власти приняли решение ужесточить ограничительные меры в отношении России, приведя их в соответствие с 20-м пакетом санкций Евросоюза. Новые рестрикции распространяются на энергетическую отрасль, финансовые организации и правила въезда на территорию королевства. Корчунов сообщил, что Россия планирует ответить на новые санкции, введенные Норвегией.
До этого он также рассказал, что внерегиональные страны НАТО все активнее стремятся закрепиться в Арктике и тем самым усиливают конфронтацию в регионе.