Корчунов: РФ не заинтересована в вооруженном противостоянии с Норвегией и НАТО

Посол Корчунов: Россия не заинтересована в военном противостоянии с Норвегией Корчунов: РФ не заинтересована в вооруженном противостоянии с Норвегией и НАТО

Москва29 июл Вести.Россия не заинтересована в вооруженном противостоянии с Норвегией или какой-либо другой страной НАТО.

Об этом сообщил посол РФ в Осло Николай Корчунов агентству РИА Новости.

Россия же никому не угрожает, не заинтересована в вооруженном противостоянии с Норвегией, Германией или другой страной НАТО заявил Корчунов

Между тем, ранее норвежские власти приняли решение ужесточить ограничительные меры в отношении России, приведя их в соответствие с 20-м пакетом санкций Евросоюза. Новые рестрикции распространяются на энергетическую отрасль, финансовые организации и правила въезда на территорию королевства. Корчунов сообщил, что Россия планирует ответить на новые санкции, введенные Норвегией.

До этого он также рассказал, что внерегиональные страны НАТО все активнее стремятся закрепиться в Арктике и тем самым усиливают конфронтацию в регионе.