МИД РФ заявил протест послу Норвегии в связи с арестом судна на Шпицбергене

Москва заявила протест Осло из-за ареста российского судна на Шпицбергене МИД РФ заявил протест послу Норвегии в связи с арестом судна на Шпицбергене

Москва3 сен Вести.Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в Москве Хейди Олуфсен и заявило ей решительный протест в связи с арестом российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген. Судно было задержано накануне по запросу украинской компании "Нафтогаз". Об этом сообщается в пресс-релизе МИД РФ.

Послу Норвегии было заявлено, что Россия категорически не приемлет арест судна и в целом активизировавшиеся действия Осло, направленные на ограничение законного российского присутствия на архипелаге. МИД РФ требует от Норвегии безусловного соблюдения международного права и будет добиваться снятия ареста.

На дипломатическом демарше российской стороне было указано, что судно принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета и выполнял плановый рейс из Мурманска в российские поселки Баренцбург и Пирамида.

В Москве подчеркнули, что арест судна — лишь одно из звеньев в цепи дискриминационных мер, которые Норвегия в последнее время применяет против российского присутствия на Шпицбергене.

В условиях введенных Норвегией на Шпицбергене в нарушение норм международного права ограничительных мер против нашей страны, работающие на архипелаге российские организации и граждане фактически находятся в состоянии блокады говорится в сообщении МИД

Российская сторона расценивает это как прямое нарушение Договора о Шпицбергене 1920 года.

Российские дипломаты находятся в плотном контакте с представителями российских организаций и норвежскими властями, а экипажу и пассажирам судна оказывается необходимая консульско-правовая помощь.