Москва3 сенВести.Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в Москве Хейди Олуфсен и заявило ей решительный протест в связи с арестом российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген. Судно было задержано накануне по запросу украинской компании "Нафтогаз". Об этом сообщается в пресс-релизе МИД РФ.
Послу Норвегии было заявлено, что Россия категорически не приемлет арест судна и в целом активизировавшиеся действия Осло, направленные на ограничение законного российского присутствия на архипелаге. МИД РФ требует от Норвегии безусловного соблюдения международного права и будет добиваться снятия ареста.
На дипломатическом демарше российской стороне было указано, что судно принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета и выполнял плановый рейс из Мурманска в российские поселки Баренцбург и Пирамида.
В Москве подчеркнули, что арест судна — лишь одно из звеньев в цепи дискриминационных мер, которые Норвегия в последнее время применяет против российского присутствия на Шпицбергене.
В условиях введенных Норвегией на Шпицбергене в нарушение норм международного права ограничительных мер против нашей страны, работающие на архипелаге российские организации и граждане фактически находятся в состоянии блокадыговорится в сообщении МИД
Российская сторона расценивает это как прямое нарушение Договора о Шпицбергене 1920 года.
Российские дипломаты находятся в плотном контакте с представителями российских организаций и норвежскими властями, а экипажу и пассажирам судна оказывается необходимая консульско-правовая помощь.