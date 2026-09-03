Арест "Профессора Молчанова" в Норвегии обжалуют Посол Корчунов: арест судна "Профессор Молчанов" в Норвегии оспорят

Москва3 сен Вести.Адвокаты намерены обжаловать решение норвежского суда об аресте российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов". Об этом заявил посол России в Осло Николай Корчунов агентству РИА Новости.

Адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда и отстаивать российские интересы в правовой плоскости сказал посол

"Профессор Молчанов" выполняет регулярные грузопассажирские рейсы на Шпицберген с июня 2025 года. Накануне Норвегия арестовала судно на основании судебного ордера, выданного по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург.

Судну запрещено покидать свое нынешнее местоположение до соответствующего решения губернатора Шпицбергена. На борту "Молчанова" 21 человек.