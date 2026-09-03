ТАСС: дипмиссия РФ в Норвегии находится в контакте с судном "Профессор Молчанов"

Дипломаты РФ поддерживают связь с экипажем судна "Профессор Молчанов" ТАСС: дипмиссия РФ в Норвегии находится в контакте с судном "Профессор Молчанов"

Москва3 сен Вести.Российское посольство в Норвегии и генконсульство в Баренцбурге оказывают необходимое содействие пассажирам и экипажу задержанного на Шпицбергене научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов". Об этом заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов.

По его словам, которые приводит ТАСС, среди пассажиров судна есть несовершеннолетние.

Посольство России в Осло и генеральное консульство в Баренцбурге поддерживают связь с экипажем судна и пассажирами отмечается в публикации

Посол заверил, что экипаж и пассажиры находятся в российском поселке, им оказывается необходимое содействие.

Ранее официальный представитель российского МИД России Мария Захарова заявила, что арест "Профессора Молчанова" норвежскими властями по запросу украинской компании "Нафтогаз" не останется без ответа со стороны РФ.