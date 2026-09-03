В Совфеде рассказали об ответе РФ на задержание "Профессора Молчанова" Норвегией Сенатор Карасин: РФ ответит на арест "Профессора Молчанова" правовыми мерами

Москва3 сен Вести.Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что Россия правовыми мерами ответит на задержание Норвегией российского судна "Профессор Молчанов". Слова сенатора приводит издание "Абзац".

2 сентября стало известно, что норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по заявлению украинской компании "Нафтогаз" на Шпицбергене. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала ответ РФ на арест судна.

Реакция будет, во-первых, международно-правовая, потому что важно, чтобы соблюдалось приличие и международное право заявил Карасин

По его словам, во-вторых, могут быть ответные адекватные и ассиметричные меры.

По мнению Карасина, инцидент на Шпицбергене является частью "общей провокационной кампании" Запада, и Россия может ждать "других проявлений недружественного поведения государств НАТО".

Сенатор также выразил мнение, что показательным является то, как быстро "натовская команда", включая Норвегию, присягнула на верность этому курсу. Сенатор полагает, что "логика и факты для них не важны, нужен единый антироссийский строй", поэтому инцидент с Норвегией он считает нужным рассматривать именно как элемент такого поведения.