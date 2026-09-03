Журналист ИС "Вести" посетил порт, где арестовали судно "Профессор Молчанов" Журналист ИС "Вести" рассказал о ситуации в Баренцбурге, где арестовали судно РФ

Москва3 сен Вести.Журналист ИС "Вести" Дмитрий Акимов посетил порт Баренцбург на Шпицбергене, где арестовали российское судно "Профессор Молчанов".

На этой территории Россия ведет свою экономическую деятельность.

Здесь работает группа Русского географического общества, которая работает над тем, чтобы составлять карту русского присутствия на этой земле, и мы, как журналисты, освещаем эту деятельность. Никаких проблем при заходе в порт у нас не возникло. К нам подошел лоцман с норвежской стороны, сопроводил наше судно сюда в порт. После этого мы прошли таможню, двое полицейских поднялись на борт, проверили наши паспорта, никому ничего не сказали, все было в порядке сообщил Акимов

Накануне норвежские власти в порту Баренцбург арестовали российское судно "Профессор Молчанов". Задержание произведено по решению норвежского суда на основании иска украинской компании "Нафтогаз". В "Нафтогазе" объяснили арест исполнением решения Гаагского арбитража от апреля 2023 года, обязавшего Россию выплатить $4,22 млрд по спору об активах в Крыму. Москва юрисдикцию данного арбитража по иску "Нафтогаза" не признает.

Дипломаты РФ поддерживают связь с экипажем. В МИД РФ пообещали ответить на арест судна.