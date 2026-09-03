Чекунков: решение об аресте судна "Профессор Молчанов" будет оспорено Трест "Арктикуголь" оспорит решение об аресте российского судна на Шпицберегене

Москва3 сен Вести.Решение норвежских властей о задержании российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" будет оспорено. Такое заявление сделал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

2 сентября стало известно, что норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по заявлению украинской компании "Нафтогаз" на Шпицбергене.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики назвал произошедшее "очередным примером правового нигилизма и беспредела" Запада. Чекунков также заявил, что Россия уже 95 лет присутствует на архипелаге Шпицберген в Норвегии, с 1931 года трест "Арктикуголь" ведет там работу. Министр уточнил, что судно Росгидромета "Профессор Молчанов" использовалось для связи с российским предприятием.

Я хочу заверить, что в ближайшее время юристы треста дадут соответствующий правовой ответ. Мы оспорим это решение, такие прецеденты уже были заявил Чекунков

Ранее в Совфеде рассказали об ответе РФ на задержание "Профессора Молчанова".