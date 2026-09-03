Трутнев счел "очень странным поступком" арест судна "Профессор Молчанов" Трутнев: арест судна "Профессор Молчанов" — это очень странный поступок

Москва3 сен Вести.Норвегия совершила странный поступок, арестовав на Шпицбергене российское судно "Профессор Молчанов". На это указал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в комментарии ТАСС.

2 сентября норвежское издание Aftenposten со ссылкой на местную полицию сообщило, что российское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в порту Баренцбург на Шпицбергене. Задержание судна, как отмечалось, произведено по решению норвежского суда на основании иска украинской компании "Нафтогаз".

Это правда очень странный поступок сказал Трутнев

Судно "Профессор Молчанов" принадлежит Росгидромету. Оно используется государственным трестом "Арктикуголь" для регулярных грузопассажирских и исследовательских рейсов по маршруту Мурманск — Баренцбург. "Профессор Молчанов" доставляет на архипелаг специалистов, шахтеров, а также технические грузы.