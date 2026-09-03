Москва3 сенВести.Норвегия совершила странный поступок, арестовав на Шпицбергене российское судно "Профессор Молчанов". На это указал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в комментарии ТАСС.
2 сентября норвежское издание Aftenposten со ссылкой на местную полицию сообщило, что российское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в порту Баренцбург на Шпицбергене. Задержание судна, как отмечалось, произведено по решению норвежского суда на основании иска украинской компании "Нафтогаз".
Это правда очень странный поступоксказал Трутнев
Судно "Профессор Молчанов" принадлежит Росгидромету. Оно используется государственным трестом "Арктикуголь" для регулярных грузопассажирских и исследовательских рейсов по маршруту Мурманск — Баренцбург. "Профессор Молчанов" доставляет на архипелаг специалистов, шахтеров, а также технические грузы.