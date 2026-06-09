В Роттердаме задержали судно с якобы санкционными товарами и его капитана

В Нидерландах арестован капитан судна с якобы подсанкционными грузами для России В Роттердаме задержали судно с якобы санкционными товарами и его капитана

Москва9 июн Вести.В Нидерландах задержали капитана судна и контейнеры с товарами, которые якобы могли перевозиться в обход европейских санкций против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные нидерландской таможни.

Таможенная служба Нидерландов задержала в порту Роттердама несколько десятков контейнеров с товарами, которые, по утверждению следствия, могли перевозить в обход санкционного режима ЕС в отношении России отмечается в сообщении

Уточняется, что в рамках расследования дела на две недели задержали капитана контейнеровоза, который регулярно выполнял рейсы между Роттердамом и Санкт-Петербургом.

По информации нидерландских властей, в ходе досмотра в контейнерах обнаружили автомобильные запчасти, моторные масла, системы фильтрации воздуха и другие товары, "транзит которых через территорию России запрещен санкционным законодательством ЕС".

Ранее военным кораблям ЕС разрешили задерживать танкеры с нефтью РФ в Средиземном море.