Каллас заявила о задержании танкера "теневого флота" в Средиземном море

Каллас сообщила о задержании танкера предполагаемого "теневого флота" Каллас заявила о задержании танкера "теневого флота" в Средиземном море

Москва31 авг Вести.В Средиземном море задержан нефтяной танкер MV SUN, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, судно принадлежит так называемому "теневому флоту" России.

Каллас заявила, что судно шло под ложным флагом и нарушало международное морское право.

Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки написала она в соцсети X

Каллас добавила, что это шестое подобное судно, досмотренное за последние месяцы. Она также сообщила, что борьбу с "теневым флотом" обсудят министры обороны Евросоюза (ЕС) на встрече в Ирландии во вторник.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) Фернан Картхайзер сообщил, что ЕС допускает возможность создания специальной военно-морской миссии для задержания подсанкционных судов в Балтийском и Северном морях.