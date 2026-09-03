Москва3 сен Вести.Договор о Шпицбергене, который был заключен в Париже в 1920 году, необходимо соблюдать. Об этом заявил ТАСС вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Так он прокомментировал арест Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене.

У нас есть Договор о Шпицбергене. Ему уже много десятилетий. Он соответствует всем канонам мирового права, его надо соблюдать сказал политик

Шпицбергенский договор был подписан 9 февраля 1920 года в Париже и определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Согласно документу, над архипелагом, ранее считавшимся свободной территорией, устанавливался суверенитет Норвегии, а государствам-участникам предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Норвегия обязалась не сооружать и не допускать создания морских баз или укреплений на территории архипелага и не использовать ее для военных целей. К настоящему времени участниками договора являются более 50 государств, включая Россию, США, Великобританию, Германию, Францию, Японию и другие европейские страны. Присутствие на архипелаге поддерживают Норвегия и Россия.

Российское судно "Профессор Молчанов", принадлежащее Росгидромету, было задержано 2 сентября по решению норвежского суда на основании иска украинской компании "Нафтогаз". В самой организации заявили, что арест связан с исполнением решения Гаагского арбитража от апреля 2023 года, обязавшего Россию выплатить 4,22 млрд долларов по спору об активах в Крыму. Москва юрисдикцию данного арбитража по иску "Нафтогаза" не признает.