Британский генерал Ширрефф допустил, что РФ претендует на Шпицберген Daily Mail: Россия якобы планирует взять контроль над Шпицбергеном

Москва15 авг Вести.Россия якобы планирует взять под контроль норвежский Шпицберген, заявил британский генерал, бывший заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф.

По его словам, этот архипелаг "может стать очагом, который спровоцирует Третью мировую войну".

Я предсказываю, что в ближайшие месяцы или годы этот арктический участок … сыграет ключевую роль в российском плане по дестабилизации НАТО. … Небольшая, хорошо отработанная российская воздушно-десантная операция с участием спецназа и военно-морских сил позволит взять Шпицберген под контроль в течение нескольких часов заявил он в интервью Daily Mail

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Его международно-правовой статус определен Шпицбергенским трактатом 1920 года, который закрепил суверенитет Норвегии над территорией. Документ также запрещает использование территории в военных целях.