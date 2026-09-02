В Норвегии по иску "Нафтогаза" арестовали российское судно "Профессор Молчанов" Судно Росгидромета "Профессор Молчанов" арестовано на Шпицбергене

Москва2 сен Вести.Норвежские власти в порту Баренцбург на Шпицбергене арестовали российское судно "Профессор Молчанов". Об этом сообщает издание Aftenposten со ссылкой на местную полицию.

Задержание судна произведено по решению норвежского суда на основании иска украинской компании "Нафтогаз". В "Нафтогазе" заявили, что арест связан с исполнением решения Гаагского арбитража от апреля 2023 года, обязавшего Россию выплатить $4,22 млрд по спору об активах в Крыму. Москва юрисдикцию данного арбитража по иску "Нафтогаза" не признает.

Судно "Профессор Молчанов", принадлежащее Росгидромету, используется государственным трестом "Арктикуголь" для регулярных грузопассажирских и исследовательских рейсов по маршруту Мурманск — Баренцбург, доставляя на архипелаг специалистов, шахтеров и технические грузы.