Крупнейший контейнерный перевозчик мира приостановил работу в Новороссийске Bloomberg: компания MSC приостановила работу в Новороссийске после атаки БПЛА

Москва26 авг Вести.После инцидента с атакой беспилотника на одно из своих судов крупнейший контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) временно прекратил прием и обработку грузов в порту Новороссийск. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на уведомление компании для клиентов.

В публикации отмечается, что причиной приостановки работы в городе стал инцидент с контейнеровозом MSC ULSAN III, следовавшим в данный порт. В своем уведомлении компания не сообщила точную дату происшествия.

MSC продолжает отслеживать обстановку и рекомендует клиентам обращаться в свое российское представительство для поиска альтернативных логистических решений на период до возобновления судозаходов. При этом работа оператора в других портах РФ, включая Санкт-Петербург, осуществляется в штатном режиме.