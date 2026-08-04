Москва4 авгВести.Российская транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации "Росатом") временно приостановила прием новых заявок на перевозки через акваторию Черного моря. Данное решение принято в связи с инцидентом с принадлежащим компании судном "Янина".
В ночь на 1 август в 130 милях от Новороссийска теплоход "Янина" был атакован морскими дронами ВСУ, получил повреждения и затонул. Все 17 членов экипажа были спасены.
В Fesco подчеркнули, что безопасность экипажей и грузов является абсолютным приоритетом компании, поэтому логистические операции через Черное море приостановлены до выработки новых решений с учетом рисков. В настоящее время группа прорабатывает альтернативные варианты доставки.