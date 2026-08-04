Перевозки Fesco через Черное море приостановлены после атаки на "Янину"

Fesco приостановила прием заявок на перевозки через Черное море Перевозки Fesco через Черное море приостановлены после атаки на "Янину"

Москва4 авг Вести.Российская транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации "Росатом") временно приостановила прием новых заявок на перевозки через акваторию Черного моря. Данное решение принято в связи с инцидентом с принадлежащим компании судном "Янина".

В ночь на 1 август в 130 милях от Новороссийска теплоход "Янина" был атакован морскими дронами ВСУ, получил повреждения и затонул. Все 17 членов экипажа были спасены.

В Fesco подчеркнули, что безопасность экипажей и грузов является абсолютным приоритетом компании, поэтому логистические операции через Черное море приостановлены до выработки новых решений с учетом рисков. В настоящее время группа прорабатывает альтернативные варианты доставки.