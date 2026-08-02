FESCO продолжает свою работу в штатном режиме после инцидента с судном "Янина"

FESCO работает в стандартном режиме после инцидента с судном "Янина" FESCO продолжает свою работу в штатном режиме после инцидента с судном "Янина"

Москва2 авг Вести.Транспортная группа FESCO (входит в контур Госкорпорации "Росатом") продолжает функционировать в обычном режиме после инцидента с судном "Янина". Об этом сообщили в самой компании.

Транспортная группа FESCO в связи с инцидентом с судном "Янина" в акватории Черного моря считает необходимым сообщить, что группа продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами говорится в публикации

В группе подчеркнули, что главным приоритетом для них остается обеспечение безопасности судоходства и экипажей судов. Особое внимание также уделяется соблюдению интересов клиентов и партнеров.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что из-за атаки украинских морских дронов торговое судно "Янина" затонуло в Черном море. Глава госкорпорации уточнил, что судно было атаковано 31 июля в районе 22.00 мск. По его словам, все 17 членов экипажа были спасены и вывезены на берег.