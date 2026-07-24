Москва24 июл Вести.Международное агентство по атомной энергии откликнулось на гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, однако не выступило с адресной критикой. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

С одной стороны МАГАТЭ отреагировало на этот факт, сказав о неприемлемости атак на станцию, атак на персонал, но это опять были общие оценки, к сожалению, адресной критики, указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало заявил Лихачев

Глава Росатома подчеркнул, что российская сторона будет настойчиво поднимать эти вопросы перед Международным ядерным агентством, информировать своих партнеров, все человечество и лидеров государств, в том числе западных, находя возможность донести до них эту информацию.

Главный инженер станции лишился жизни 15 июля в Энергодаре, когда украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. В той же атаке погиб водитель, а один из сотрудников предприятия получил ранения.

Следственный комитет России квалифицировал этот удар как целенаправленный теракт, поставивший под угрозу безопасность тысяч мирных жителей. Власти Запорожской области решили посмертно представить Яковлева к государственной награде и оказать помощь его близким.

Запорожская АЭС находится на левобережье Днепра неподалеку от города Энергодар. В октябре 2022 года станция перешла в собственность РФ. Выработку электроэнергии на энергоблоках прекратили в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки переведены в режим холодного останова.