Омский НПЗ функционирует в нормальном режиме после удара дронов Генерал Соболев: Омский НПЗ работает в штатном режиме после атаки БПЛА

Москва23 июл Вести.Омский нефтеперерабатывающий завод, атакованный беспилотниками в июле, функционирует в штатном режиме. Об этом изданию aif.ru сообщил генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его словам, распространяемая противником информация об ударах по российским объектам не соответствует действительности.

Генерал отметил, что по заводу было нанесено 15 ударов беспилотниками, 14 из них сбила противовоздушная оборона, один дрон попал в трубу. Последствия атаки устранили менее чем за трое суток. Сейчас предприятие работает штатно.

Распространяли слухи, что в Омске крупнейший НПЗ разбомбили… Действительно, был нанесен мощный удар пятнадцатью БПЛА… Один попал в трубу. На устранение всех последствий потребовалось менее трех суток. Завод работает в нормальном режиме цитирует Виктора Соболева aif.ru

В ночь на 7 июля дроны ВСУ впервые атаковали Омск, находящийся более чем в 2500 километрах от линии боевого соприкосновения. Целью удара стал Омский нефтеперерабатывающий завод.